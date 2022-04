Jimmy Baonville a prêté serment

Jimmy Baonville succède à Michel Bollinger. Il a prêté serment en tant que conseiller. Le trentenaire (il a 31 ans) est originaire de Couthuin et est maintenant installé à Lavoir avec sa compagne et ses deux garçons de 6 et 2 ans. Il est développeur informatique. Il s’est présenté pour la première fois en 2018 sur la Liste du bourgmestre. Il est très impliqué dans la vie associative. Il envisage son nouveau mandat sereinement. " En 2018, on m’a proposé d’être sur la Liste du bourgmestre. C’était une première pour moi. J’ai accepté parce que j’aime ma commune. J’ai accepté aussi parce que la liste se voulait ouverte. Je suis sans couleur politique. Je veux m’impliquer encore plus dans ma commune. Nous sommes à mi-législature. Je regarde l’avenir au jour le jour dans un travail d’équipe où chacun apporte sa pierre à l’édifice. Je souhaite garder la convivialité de notre commune qui bouge beaucoup."

La soirée s’est terminée par un verre de l’amitié.