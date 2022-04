Des parents présents au conseil communal

Elle estime également que le directeur bénéficiait d’un soutien inconditionnel,"alors qu’il brillait par son incompétence. Je ne comprends pas pourquoi il a été maintenu en fonction. Je suppose que c’est dû à des raisons souterraines. Je suis presque soulagée que ça se termine. Cette situation a divisé des familles."

Mais ce n’est pas parce que le directeur est parti que tout est oublié."J’attends de la part des politiques un message d’excuses."Elle veut que la Commune prenne ses responsabilités."Il a pu agir comme ça car il a bénéficié d’un soutien inconditionnel. Il s’est comporté comme un enfant-roi qui a fini par se faire prendre la main dans le pot de confiture."

Réponse du bourgmestre:"Quand on fait de la politique communale, on le fait avec son cœur. On le fait pour bien faire. On n’a jamais eu l’intention de protéger le directeur. Quand il a débarqué, je ne le connaissais ni d’Ève, ni d’Adam. Mais je n’ai aucun problème à admettre qu’on s’est trompé en le nommant", conclut Philippe Mordant.