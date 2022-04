Christophe Lacroix: «j’ai la nausée en lisant les propos de Virginie Di Notte»

Déjà, le bourgmestre wanzois veut rectifier les choses. Si Virginie Di Notte n’est plus cheffe de groupe, c’est parce qu’elle a risqué un passage devant la commission de vigilance du PS puis l’exclusion du parti."Il y a eu une perte totale de confiance du groupe PS."La raison? Sa participation à une marche contre le Covid Safe Ticket qui était organisée à Namur par l’extrême-droite, par un homme qui a tenu des propos complotistes sur les vaccins contre le Covid. Elle y est allée"malgré nos avertissements"et l’a publié sur les réseaux sociaux"en critiquant la politique du gouvernement et en particulier des ministres flamands et wallons socialistes. C’était contraire aux valeurs du PS, à la charte du mandataire qu’elle a signée."Et il ajoute que les socialistes wanzois lui avaient pourtant demandé d’en débattre avant.

Les socialistes wanzois ont alors"essayé d’arranger cela en famille, en lui disant qu’elle était allée trop loin. Elle a alors démissionné de son rôle de cheffe de groupe, contrainte et forcée, mais visiblement sans le comprendre. Si elle était passée devant la commission, elle aurait été exclue du PS."

«Pour être échevin, il faut aussi de la loyauté»

Christophe Lacroix s’interroge aussi sur l’analyse de Virginie Di Notte. Lors des élections, il y avait 14 voix de préférence entre elle et Charlotte Rouxhet. "On ne peut pas parler de record électoral pour Virginie Di Notte qui avait, de plus, bénéficié d’une double campagne électorale et qui avait donc deux fois plus de visibilité."Virginie Di Notte s’est étonné qu’avec plus de voix de préférence, elle ne soit pas directement montée au collège. Ce qu’en pense Christophe Lacroix?"Oui, le nombre de voix est important mais il faut, pour devenir échevin, aussi de la disponibilité et aussi une loyauté totale vis-à-vis du parti."Et là, ça coince… Évoquer les discussions de l’assemblée générale et du parti, c’est une attitude déloyale selon le bourgmestre qui épingle aussi son ego "surdimensionné et une ambition démesurée"qu’il estime scandaleux. Tout comme est scandaleuse l’allusion à la vie privée de Charlotte Rouxhet. Dire qu’elle serait la favorite du directeur général parce qu’ils ont une relation amoureuse,"ça me dégoûte. Dans la bouche d’un homme, de tels propos seraient qualifiés de sexistes."Christophe Lacroix l’affirme: la loi est respectée, la future échevine et le directeur général ne sont pas cohabitants."Ils ont une relation amoureuse, c’est tout."Et justifier sa présence à la marche comme étant une démarche privée alors qu’elle-même s’en prend à la vie privée de l’autre candidate échevine, "ça démontre la confusion dans son esprit".

Alors que Virginie Di Notte affirmait il y a quelques heures qu’elle réfléchissait à la suite à donner au choix de la future échevine, le bourgmestre wanzois, lui, est clair: elle doit démissionner car elle a tenu des propos contraires à l’éthique du parti, contraires aux valeurs du PS, contraires à la charte du mandataire. Et il compte bien amener l’affaire devant la commission de vigilance du PS."Il n’est plus possible aujourd’hui de travailler avec elle."Et il conclut:"je pensais qu’elle avait un peu de décence, ce n’est pas le cas."