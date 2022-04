Un pôle athlétisme aux Chinisses? La Ville de Huy espère 70% de subsides

Alléluia! Le terrain a été trouvé et la Ville de Huy a pu répondre, à l’initiative de son bourgmestre en titre Christophe Collignon, à l’appel à projet dans les temps. Son objectif? Créer un ambitieux pôle athlétisme… sur un terrain qu’elle échange avec Meuse Condroz Logement dans le quartier des Chinisses, derrière le Clos des Fraisiers."MCL cherchait à échanger un terrain sur lequel on ne sait pas construire, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne.C’est un terrain de deux hectares. On le lui échange contre un autre terrain aux Floricots."Le tour est joué.

La Ville de Huy peut désormais imaginer son pôle d’athlétisme: une piste de 400 mètres comprenant huit couloirs mais aussi des infrastructures destinées à la pratique du saut à la perche, du lancer du disque, du javelot. Le saut en hauteur et le triple saut sont également prévus. Ces infrastructures s’accompagneront de vestiaires, d’une cafétéria et d’un parking."Le terrain disponible est l’équivalent de quatre terrains de foot", note Étienne Roba, échevin des Sports.

Avec les écoles et d’autres communes?

Le projet est estimé à 3,5 millions d’euros. Pour lequel la Ville de Huy espère un subside qui peut aller jusqu’à 70%."Il y a des critères dans l’appel à projets, poursuit l’échevinRoba.Ce doit être une infrastructure partagée dédicacée à la fois aux écoles et aux clubs sportifs. Les clubs, pas de souci. Et on a déjà plusieurs écoles avec section sportive intéressées, comme l’Agri, Sainte-Marie aussi. Et probablement St-Quirin et l’Athénée." Et Huy a aussi imaginé un projet supracommunal, "même si ce n’est pas un des critères. Mais on l’a proposé aux communes des alentours."A Amay,Villers-le-Bouillet, Marchin, Héron, Burdinne, Verlaine,Wanze et Nandrin que les autorités communales ont rencontrées. Avec quel type de collaboration imaginée? Rien n’est encore décidé."On va voir comment lancer ça."

Là, la Ville de Huy espère que son projet sera retenu. Et s’il ne l’est pas?"Rien que trouver le terrain est déjà une victoire, poursuit Étienne Roba. Car on avait visité beaucoup de sites et on avait perdu espoir. Avoir trouvé le terrain nous permet d’avancer. Et si on n’est pas retenu, on trouvera d’autres solutions." Et d’autres subsides. Mais si le projet de la Ville est retenu, elle devra le construire dans les trois ans.