Un nouveau verger juste à côté de l’école communale

Groseillers, poiriers, pommiers…

La Commune a ainsi planté environ 80 petits fruitiers (groseilles framboises, cassis…) ainsi que 12 arbres fruitiers basse tige (poiriers, pommiers et cerisiers)."L’endroit est stratégique,explique l’échevin de l’Environnement, Sébastien Herbiet,car il est situé en bord de route, accessible à tous les citoyens qui voudraient venir faire une cueillette mais le verger est aussi juste à côté de l’école. Les enfants pourront donc aussi en profiter, les consommer", voire s’en servir de manière pédagogique.

La salle communale est également tout proche. Au niveau visibilité et fréquentation, c’est donc idéal. " C’est sur le domaine public et donc qui veut vient,insiste l’échevin.On veut faire de cet endroit un lieu de convivialité et en même temps, faire un geste vert, pour l’environnement."Sur ce terrain, des haies avaient déjà été plantées en 2021, dans le même objectif.