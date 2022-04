Exclusif: Huy installera sa cité administrative dans les tours de Tihange 1 et 2

Sauf que ce beau projet, monté par un directeur général emballé, prend là, singulièrement, une tout autre voie. La Ville de Huy, par la voix de son bourgmestre f.f.Éric Dosogne, vient ainsi d’annoncer que la future cité administrative change de lieu. On ne la construira plus sur la rive gauche, du côté du pont de Fer sur des terrains que la Ville vient juste d’acheter."On va revendre les terrains, en faisant une plus-value dessus, pour y faire construire du logement, explique Éric Dosogne.On a eu une autre opportunité qu’on n’a pas voulu laisser passer."Engie offre en effet à la Ville de Huy l’utilisation des cheminées des deux centrales qui fermeront bientôt. Pourquoi ce cadeau?"Pour garder les bonnes relations qui existent entre le site tihangeois d’Engie et la Ville de Huy", confie Antoine Assice, directeur de la centrale nucléaire de Tihange qui se réjouit du projet de la Ville."Mais ce sera d’abord la tour 2 qui va arrêter en 2023."

De lourds travaux d’aménagement

La Ville de Huy aura ainsi la carcasse, à elle de l’aménager à sa guise. "On a choisi de répondre favorablement au geste de la centrale nucléaire, poursuit le bourgmestre f.f.Déjà, c’est génial.Ce sera un peu comme la tour Proximus à Bruxelles."Un tunnel permettra de relier les deux tours. Avec quel espace disponible?"J’ai déjà fait mes calculs, explique Éric Dosogne qui est allé sur place avec le chef du service des Travaux.On a de la hauteur. On peut imaginer 30 niveaux. Avec, au dernier étage d’une des deux tours, un plateau pour y installer un restaurant. Imaginez la vue panoramique juste exceptionnelle que les employés auront quand ils dîneront."

Clairement, le chantier ne sera pas des plus simples. Il faudra percer des fenêtres, aménager plancher et plafond. Les murs resteront bruts, pour garder le cachet originel des tours. Et pas de bureaux fermés, plutôt des plateaux étage par étage."Chaque service aura son plateau", poursuit Éric Dosogne. Et il ajoute:"Et il n’y aura plus de problème de parking pour le personnel communal car il pourra utiliser le large espace actuellement mis à la disposition du personnel de la centrale nucléaire."

Les deux tours, cela ne risque-t-il pas d’être beaucoup pour le personnel communal hutois, même s’il est aussi prévu d’intégrer les policiers ainsi que le personnel administratif du service régional d’incendie Hemeco dans ce nouveau centre administratif?"Amay travaille sur un nouveau bâtiment pour son CPAS. On va lui proposer de l’accueillir dans la deuxième tour. Peut-être que cela nous permettra de lancer des aides supracommunales…"

Enfin, afin que tout ce beau monde puisse garder la forme (car il n’est pas prévu d’ascenseur d’un étage à l’autre mais bien des volées de marches), il est aussi prévu d’installer, dans les sous-sols d’une des deux tours (la Ville n’a pas encore décidé si ce sera dans la tour 1 ou dans la tour 2), une jolie piscine où tous les employés pourront nager, comme des poissons, pendant le temps de midi…