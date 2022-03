Hamoir: Faites le plein d’activités en 2022

1Parcours d’artistes et Ha’vant goût

Une quinzaine d’artistes locaux ouvriront les portes de leur atelier les 23 et 24 avril prochains dans le cadre d’un parcours d’artistes. C’est l’événement familial à ne pas manquer pour celles et ceux qui souhaitent en apprendre un peu plus sur les techniques créatives et voudraient, dans le même temps, découvrir ou redécouvrir la commune. Une quinzaine d’artistes participent, dont cinq se situent à Comblain-la-Tour, trois à Fairon et sept à Hamoir. Sculpture, aquarelle, peinture, sérigraphie, il y en aura pour tous les goûts. La liste des ateliers est à retrouver sur le site:www.hamoirtourisme.be

Parallèlement, et c’est une nouveauté cette année, une exposition collective est programmée les week-ends des 22, 23 et 24 avril et du 30 avril au 1er mai à la Maison des associations "Le Vieux Fourneau", dans le parc communal. Elle regroupe une œuvre de chacun des artistes participant au parcours.

2Festival des Balades

Dix balades guidées sont organisées le 7 mai pour le second Festival des balades, de 10h à 17h au départ de la Place Del Cour. Au programme: balades guidées (2 € et gratuit pour les moins de 12 ans) pour découvrir plantes comestibles, empreintes et patrimoine mais également des balades contées et balades land art. Le principe de ce dernier sera de récolter de petites choses sur son chemin pour en faire une grande œuvre d’art sur la Place Del Cour. L’ASBL La Teignouse sera l’animatrice en ce même endroit d’une activité autour des galets. Sur place se tiendront un foodtruck d’Anthisnes, un bar à bières locales et un stand de pâtisseries.

Pour les plus sportifs, trois parcours de 50 km e-bike sont proposés pour arpenter les plateaux du Condroz, de la Famenne ou des Ardennes."C’est abordable pour ceux qui ont un vélo électrique", pointe le bourgmestre, Patrick Lecerf. L’application OpenRunner est de mise pour obtenir la carte adaptée et sera accessible toute l’année.

3Enigm’Ha, parcours d’énigmes autour de Star Wars

Du 9 juillet au 31 août, une carte accompagnée d’un jeu d’énigmes pourra être retirée auprès de l’office du tourisme afin de se balader librement dans la commune, sur un parcours de 6 km. Après "Harry Potter" la première année, "Le Seigneur des Anneaux" la deuxième, cette année sera placée sous le thème de "Star Wars"."Pas besoin d’être un pro du sujet pour y arriver et au pire, on peut tricher",plaisante Patrick Lecerf. Par ailleurs, le samedi 9 juillet, qui lancera le top départ de l’activité, des animations seront organisées tout au long du parcours grâce aux cosplayers présents ce jour-là. Les décors réalisés sont recyclés et conçus par les ouvriers de la Commune. Des œuvres en elles-mêmes à voir absolument.

431ebrocante des berges

Pour les Hamoiriens pure souche, il s’agit sans doute de l’événement le plus important de l’année. Il aura lieu le 7 août et les inscriptions seront ouvertes à partir d’avril. Contact: info@othamoir.be ou 086/38 94 43.

5Journée des Hamoiriens et Jumelage

Le 17 septembre se tiendra la Journée des Hamoiriens, au parc communal. Elle sera l’occasion de remettre les primes de naissance, d’accueillir les nouveaux habitants, ou encore de mettre en avant les pompiers, les associations locales et le Patro. Placée sous le signe des retrouvailles, elle permettra également que les sinistrés et les personnes qui les ont aidés se revoient pour échanger. La Croix-Rouge, qui fut d’un grand secours en cette période compliquée, chapeautera la journée. Enfin, un Hamoirien sera mis à l’honneur pour rejoindre le précédent élu Michel Duysinx, chef d’orchestre très impliqué dans la vie de la commune.

Le 18 septembre sera quant à lui entièrement consacré à l’activité de jumelage, avec l’accueil des représentants des Communes de Saulxures-Sure-Moselotte (Vosges, France) et Wenigumstdat (Bavière, Allemagne)."Quand on accueille nos amis Français et Allemands, il y a vraiment un grand air de fête dans le village, émet le bourgmestre. Le mal du siècle, c’est qu’on reste cachés derrière nos smartphones et c’est encore pire depuis qu’il y a eu le Covid. Rien ne remplace le contact humain. C’est l’esprit du jumelage aussi",conclut-il.

6Festival Sport Nature

Du 17 avril au 22 octobre, trails, joggings, raids et marches Adeps seront de la partie. Toutes les infos sont à retrouver sur le sitewww.festivalsportnature.be.