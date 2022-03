Les élus nandrinois se sont prononcés à l’unanimité pour l’adhésion à cette charte du "Service citoyen", qui s’adresse aux jeunes de 18 à 25ans qui souhaitent s’investir dans un projet solidaire."Ils ont le choix parmi un catalogue de plus de 1000missions", a expliqué l’échevine Gaëtane De Smidt. Les jeunes se rendent sur des lieux de missions quatre jours par semaine pendant six mois. À Nandrin, il existe deux opérateurs qui proposent des stages: les Coquelicots et le Point ferme. Une publicité sera effectuée prochainement à ce sujet dans le bulletin communal ou via les canaux de communication de la commune.