«Pas de tarmac dans le centre d’Ocquier»

700 signataires pour la pétition

Pour rappel, quelque 80poids lourds traversent quotidiennement la N638 dans le centre du village pour se rendre dans la carrière de Jenneret. En janvier, les habitants avaient lancé une pétition pour"faire bouger les lignes"et"retrouver une circulation conforme aux standards de notre petit village rural et ramener la quiétude aux villageois victimes de ces désagréments". Cette pétition, qui sera bientôt clôturée, a recueilli quelque 700signatures.

"J’ai rencontré il y a quelques semaines le carrier et le transporteur,explique Philippe Dubois.Les travaux d’extraction devraient encore durer une dizaine d’années. Le seul élément que j’ai pu obtenir, c’est qu’ils acceptent une estimation des coûts pour faire bétonner la voie romaine qui passe derrière la scierie."Soit un tronçon communal de 2,8 km. Dans l’hypothèse où cette piste devait être approfondie, il resterait à déterminer qui prendrait en charge la facture. Pas simple…

Le mayeur claviérois a aussi fait état d’un courrier du Service public de Wallonie (SPW)."Outre le réasphaltage de la portion entre Atrin et l’entrée d’Ocquier qui va être réalisé fin avril, le SPW propose d’ôter les pavés de la Grand’Rue pour les remplacer par du macadam", a-t-il expliqué.

«L’égouttage collectif dans 3 ou 4 ans»

Cette suggestion ne recueille toutefois pas l’assentiment des villageois."Si la Grand’Rue devient un billard, les camions passeront à plus vive allure", a-t-on entendu dans l’assemblée. L’option préconisée par les riverains? Que le SPWrénove la voirie, en maintenant des pavés. Reste à voir si cette piste pourrait être retenue à court ou moyen terme, étant donné que la 4eet dernièrephase de l’aménagement du cœur de village prévoit l’installation d’un égouttage collectif dans la Grand-Rue et dans les autres rues du patelin."Ces travaux réalisés par la SPGE et l’AIDE pourraient se faire dans 3 ou 4 ans", prédit le bourgmestre. Quant à la 1rephase des travaux du cœur du village, relative à l’aménagement de la place et de la rue Chien Rue, elle pourrait débuter en 2024. Pour autant que le dossier, qui doit être ajouté au PCDR, trouve grâce auprès des ministres Tellier et Collignon, en termes de subsides.