La ministre de la Défense au Génie pour découvrir l’état des capacités - Un baptême du feu pour la ministre

Pour cette visite en bord de Meuse, elle était donc accompagnée du commandant de province, le lieutenant-colonel Guy Beckers mais aussi du lieutenant général Frédéric Goetynck. Pas vraiment un inconnu à la caserne Adjudant Brasseur, puisqu’il y a été chef de corps de 2009 à 2012.

Sur place, la ministre a pu découvrir les différentes techniques et spécialisations que les géniaques peuvent mettre en œuvre sur les théâtres d’opération à l’étranger mais aussi en Belgique, au service de la nation. Chaque commandant de province peut en effet faire appel à l’armée quand les services de secours civils ne disposent pas des moyens nécessaires ou sont débordés. On songe bien entendu aux inondations de juillet dernier. Le Génie d’Amay y est en effet intervenu à plusieurs niveaux. Avec des petits bateaux à fond plat, avec des plongeurs, des moyens lourds, des pelleteuses, des excavatrices pour dégager des déchets ou encore avec un char pont qui a permis d’enjamber la Vesdre.

Heureusement pas souvent mise à l’épreuve au niveau civil, la 3ecompagnie CBRN (protection chimique, bactériologique, radiologique et nucléaire) fait partie aussi de la gamme d’outils offerts par le Génie. "On peut venir en support de la Protection civile,affirme le commandant de cette compagnie. Et notre souhait c’est d’accroître davantage cette interopérabilité avec les services civils notamment en faisant des exercices plus réguliers."

Des effectifs pas interchangeables

Dans un autre domaine, l’Advent Search, du Génie de combat, est régulièrement utilisée par les autorités judiciaires, par exemple lors de perquisitions. Les chiens du Génie, les détecteurs radar portables, les plongeurs spécialisés peuvent retrouver des preuves cachées par les malfrats et que n’auraient pas pu déceler les services de police.

Mais comme l’ont fait remarquer les commandants qui ont tour à tour présenté les différentes disciplines, à l’avenir, la capacité de tous ces merveilleux outils risque d’être réduite. C’est que les coupes budgétaires lancées lors des législatures précédentes se font sentir. "Je n’ai pas de compagnie miroir. Elles ont chacune leur spécialité et les effectifs ne sont pas interchangeables, déplore le chef de corps. Je ne peux pas, par exemple, prendre un opérateur de bull et lui dire que demain il travaillera à la décontamination… Même si on a beaucoup de jeunes recrues, le problème c’est qu’on a plus assez d’anciens pour les former."

Message entendu par la ministre Dedonder: "On a décidé d’investir massivement dans les capacités duales(NDLR: qui peuvent être utilisées aussi bien pour les théâtres d’opérations à l’étranger mais aussi en Belgique pour l’aide à la nation).Cela fait partie du défi de ce gouvernement qui veut reconstruire l’armée."

Le dernier stand visité par la ministre concernait celui du service de déminage (DOVO SEDEE) qui intervient quotidiennement pour neutraliser des bombes ou engins explosifs retrouvés un peu partout en Belgique.

Pour l’occasion, la ministre a inauguré les nouveaux véhicules de cette unité. Pas par un coupé de ruban mais en actionnant un détonateur qui a fait jaillir en l’air des paillettes.