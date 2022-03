La fuite d’égout de la rue de la Wastrée est en cours de réparation

Une fuite d’égout située dans la rue de la Wastrée, à Oreye, provoquait de petites inondations dans le champ situé en contrebas. Depuis quelques jours, les ouvriers communaux procèdent à la réparation de cette fuite, pour le plus grand bonheur de l’agriculteur exploitant le champ en question."Un trou s’est formé dans la jointure entre la chambre de visite et les tuyaux,informe le bourgmestre, Jean-Marc Daerden.Les eaux n’étaient alors plus récupérées lors des orages et finissaient leur parcours dans le champ d’un agriculteur situé en contrebas, bien qu’absorbées par le sol une fois l’orage passé."Les ouvriers ont ainsi appliqué du silicone et du plâtre pour colmater la brèche."Ce trou a probablement été formé à cause des mouvements du sol."