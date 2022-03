Julien Collignon décède après une chute en Savoie

Le jeune homme, ingénieur agronome, âgé de 32 ans, pratiquait du ski de randonnée, lorsqu’il a dévissé depuis le sommet du Puy Gris qui culmine à 2900 mètres et chuté sur 300 mètres, comme l’a précisé le PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne) de Modane, intervenu sur place. Prévenus peu avant 15h, les secours ont constaté son décès à leur arrivée. D’après les médias locaux, c’est un groupe de skieurs à proximité qui a assisté à la chute et qui a prévenu les secours. Le corps de la victime a été récupéré avec l’hélicoptère du détachement aérien de la gendarmerie de Modane. Le PGHM de Modane a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de la chute mortelle.

Le Nandrinois était passionné de montagne et de grimpe et était connu dans le milieu, notamment à Liège, où il était considéré comme un escaladeur aguerri. Sa famille est elle aussi connue, dans la commune de Nandrin: la maman travaille à l’école communale, le papa est infirmier urgentiste et ils sont impliqués dans l’associatif local.