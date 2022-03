30000€ pour l’accueil des Ukrainiens

Pour pouvoir accueillir au mieux l’ensemble de ces réfugiés ukrainiens, la Commune de Wanze a débloqué 30000€ afin de pouvoir couvrir les dépenses urgentes,"comme, par exemple, des frais d’abonnement internet", souligne Christophe Lacroix.

Deux personnes engagées

La Commune a également engagé une traductrice à temps partiel et un agent coordinateur, également d’origine ukrainienne."Il s’occupera de la gestion de l’accueil dans la durée et de l’accompagnement des personnes."Pour le collège wanzois, la première préoccupation, c’est de régulariser la situation administrative de ces réfugiés ukrainiens. Des cars sont d’ailleurs organisés pour les amener vers le centre d’enregistrement à Bruxelles où ils pourront y demander une protection temporaire. Un statut qui leur donne accès à une série de droits comme le marché du travail, une aide financière ou encore une assistance médicale. Concernant les enfants, tous ont été scolarisés. Mais Wanze souhaiterait ouvrir une classe DASPA (Dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés) afin d’y accueillir des enfants scolarisés en secondaire."Il faut minimum huit enfants pour obtenir une aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin d’ouvrir une classe DASPA."

Actuellement, 58 Ukrainiens sont donc présents sur le territoire de la commune de Wanze. Quant à savoir s’il en arrivera d’autres?"Fedasil peut nous contacter à tout moment pour accueillir d’autres personnes", a précisé le bourgmestre.