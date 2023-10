"Toujours la même chose à Courcelles"

Arbitre: M. Charlier.

Cartes jaunes: Forlini, Roman, M. Tamoh, S. Tamoh, Tardio, Omonga, Zara.

Carte rouge: Calvo Gil (T1 Courcelles, 71e).

Buts: Omonga (0-1, 46e), Khannoussi (0-2, 61e).

COURCELLES: Forlini, Dejaiffe (81e Lardinois), Djame, Santangelo (71e Lanotte), Convertini, Laurent (89e Allegro), Roman, M. Tamoh, Gilliard (41e Tardio), S. Tamoh, Brogno.

JEMAPPES: Fontigny, Ouedraogo, Petit, Hincelin, Seoudi (73e Derome), Marro, Bottes (46e Metela), Zouramane, Khannoussi (83e Arhab), Omonga (67e Zara), Hubaut.

Si la mentalité et la combativité sont bien présentes du côté de Courcelles, il manque toutefois les buts. Et sans goal inscrit, il est impossible de gagner une rencontre de football. Si vous ajoutez à cela des erreurs individuelles qui se paient cash, la victoire devient quasiment mission impossible. Ce dimanche, face à Jemappes, tout n’est pas à jeter à la poubelle. Les hommes d’Olivier Calvo Gil auraient pu revenir au marquoir, mais le dernier rempart adverse a sorti deux ballons chauds. "On a été cueilli à froid dès la reprise de la seconde période. Et chaque week-end c’est répétitif. Il y a toujours un petit truc qui coince et nos petites erreurs se paient cash. C’est dommage parce que le groupe travaille bien", constate Malory Roman, le capitaine courcellois.

Gilly 1 - Pays Blanc 5

Arbitre: M. Adeline.

Cartes jaunes: Bonatesta, Lesage.

Carte rouge: Fall.

Buts: Haillez (0-1, 17e), Colasante (0-2, 58e), Ciot (0-3, 69e), Vanalderweireldt (0-4, 74e ; 0-5, 82e), Bahati (1-5, 87e).

GILLY: Bettega, De Smet, Toutou, Diane (45e Dahmani), Zaatout (80e Taburiaux), Malla, Bonatesta, Kabeya (45e Dang), Bahati, Di Pietro, Fall

PAYS BLANC: Cuzzucoli, Duyck (76e Remson), Ciot, Hinnens, Toussaint. (76e Faia), Huyzentruyt, Haillez (71e Vanalderweireldt), Colasante, Boulenguer, Baudry (62e Lesage), Doison.

Les semaines se suivent et se ressemblent à Gilly qui n’a pas comptabilisé le moindre point depuis le 24 septembre et s’est encore fait écrasé ce dimanche à domicile. Une dangereuse spirale négative qu’il faudra rapidement enrayer, sous peine d’avoir des problèmes ! Les Gilliciens se sont pourtant créé un grand nombre d’occasions mais en football, il faut concrétiser pour gagner. Johan Buyle ne mâchait pas ses mots: "On se crée un grand nombre d’occasions, mais nous les galvaudons. Ils héritent d’une demi-occasion et ils la placent au fond du but. Nous continuons à pousser mais en ratant toutes nos occasions et ils nous punissent en contre. Ensuite, nous nous retrouvons à dix suite à l’exclusion de Fall et c’est déjà 0-4 à ce moment. Malgré tout, on continue à dominer. Nos erreurs se payent cash et il va falloir se réunir mardi avec la direction, pour trouver des solutions. Il va falloir peut-être renvoyer des joueurs sur le banc ou en P3, je ne sais pas."

PAC/Buzet 0 - Neufvilles 4

Arbitre: M. Debled.

Cartes jaunes: Lauro, Defontaine, A. Francart, Pisu, Özer, Servais, Dufer.

Buts: Mormino (0-1, 27e), Özer (0-2, 30e ; 0-3, 39e), Pisu (0-4, 62e).

PAC/BUZET: Vandenvelde, Servais, A. Francart, Bailly (46e Gianfelice), D. Francart (46e Demerisse), Dauby, Brismez, Dufer, Giorlando, Hemberg, Vanhorick.

NEUFVILLES: Lauro, Defontaine, Tshibal, Bricq, Pisu (74e Fares), Erny, Da Silva, Mormino, Özer (64e David), Circina, Vendy (83e Hautier).

Le tournant du match se situe, peut-être, dans le premier quart d’heure lorsque Lauro, le portier de l’Union, commet une faute qui aurait pu lui valoir l’exclusion. Cela aurait-il changé quelque chose au résultat final ? Rien n’est moins certain tant Pont-à-Celles a déjoué, une semaine après avoir battu le leader sur ses terres. Les premières banderilles étaient locales avec le jeune Francart et Vanhorick, les Neufvillois frappaient fort en plantant trois buts en quelques minutes et sur, quasiment, leurs seules possibilités. Mais tant Mormino pour l’ouverture du score que Özer sur son doublé ont été bien aidés par l’apathie locale. Défensivement et offensivement, les hommes de Roch Gérard ont pris une leçon. Et le coach ses responsabilités en lançant Demerisse derrière et Gianfelice au milieu. Des entrées qui ont haussé le niveau du PAC sans, toutefois, inverser le cours des événements.

Au contraire, dans une seconde mi-temps tout en gestion, les Louviérois en profitaient pour lancer un contre qui annihilait définitivement les espoirs pont-à-cellois de retour. Quasiment du 100% pour les promus tandis que les Bleus retombaient lourdement les pieds sur terre. On se trouvait, d’ailleurs, plus près du 0-5 que de la réaction d’orgueil, ce qui n’a plu à personne au stade Renaud Van Mellaert. Les murs du vestiaire peuvent encore en témoigner.