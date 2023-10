Forfait infligé à Boussu-lez-Walcourt

Jeudi dernier, le Comité a rendu son verdict concernant le match entre Grand-Reng B et Boussu-lez-Walcourt, arrêté à la 88e à 1-5 en raison d’un incident entre l’arbitre et un supporter boussutois. Les visiteurs perdent la rencontre par forfait et le supporter concerné est interdit de stade jusqu’en juin 2024. Le club a directement fait savoir qu’il allait faire appel de la décision.