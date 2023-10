(27-25, 25-23, 23-25, 19-25, 13-15)

À Thuillies ce samedi soir, le public a assisté à une vraie rencontre du top. Tous les observateurs s’accordaient sur ce fait. Un tout grand match demande deux bonnes équipes. Oudegem et Tchalou se sont montrés à la hauteur du rendez-vous. Pour le T1, un manque d’expérience a joué dans la défaite des siennes: "Nous avons le match en main à 2-0. Malheureusement, on perd le fil du match dans le milieu du troisème set." En effet, les filles d’Ugo Blairon se sont imposées dans les deux premiers sets, sur le fil ! Ensuite, les joueuses de Fien Callens ont repris le contrôle de la rencontre. Les Thulisiennes n’ont plus su revenir. Le troisième set tombe – une fois encore sur le fil – dans le camp des visiteuses. Elles empocheront également le set suivant, un peu plus facilement. Le tie-break verra émerger Oudegem dans une ambiance communautaire assez tendue. Des gestes obscènes se perdent. Ugo Blairon est furieux. Les amoureux de volley-ball le sont également. Certains comportements n’ont décidément pas leur place dans les salles de sport !

Noorderkempen 0 - Charleroi 3

(22-25, 19-25, 22-25)

C’est un coach fier de ses filles qui s’est exprimé ce dimanche: "Les grandes équipes n’ont pas toujours besoin d’écraser leur adversaire. Nous avons pris les trois points sans perdre de set. Le plus important est là. Nous étions fatigués de la Coupe d’Europe mais nous avons bien géré. Nous ne sommes pas tombés dans le piège. Noorderkempen a bien servi mais nous avons compensé dans d’autres secteurs de jeu. Je suis très content de mes filles !"