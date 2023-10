Souriez, le coup direct est filmé à Goutroux

Si Gosselies n’a pas tremblé sur le terrain de Morlanwelz pour s’adjuger cette première tranche, un évènement pouvant prêter à sourire, mais assez désolant et stupide a terni la rencontre entre Enghien et Goutroux. À la mi-temps, le match a été définitivement arrêté et une intervention policière avec plusieurs combis a été nécessaire. En cause ? Un vol de caméra commis par Yanis Belaribi, joueur goutroussien. Ce dernier, selon la version donnée par le comité de Goutroux, a été l’auteur d’un coup direct durant la rencontre et a souhaité faire disparaître les images de l’agression en s’emparant de la caméra appartenant au club visité pour la planquer dans un buisson… De quoi ternir encore un peu plus l’image d’un club qui en souffre déjà. "Ces faits sont inacceptables de sa part. Notre club s’est fait ridiculiser et j’ai été contraint de m’excuser une quinzaine de fois sans savoir où me mettre par rapport à Enghien. Je n’ai jamais connu ça dans le football. On aura un rapport salé et on devra aller devant le comité. On aura une réunion avec le joueur mardi, mais je ne cautionne pas ça. Et le groupe non plus d’ailleurs", détaille Philippe Roelandt, le président goutroussien.