Snef s’offre la tranche

Snef n’était pas l’équipe la mieux positionnée pour décrocher la tranche, avant le coup d’envoi de cette dixième journée. Mais Erpion et Jumet n’ont pas pu saisir leur chance, à l’inverse des gars du Centre. "Mon groupe n’était pas le mieux placé pour remporter cette tranche, lance Rudi Navez, l’entraîneur de Snef. Mais il a su se concentrer sur son match et faire la différence. Je savais que les déplacements de nos adversaires étaient délicats. Dans cette série, il n’y a pas une petite équipe. Il faut jouer et gagner chaque rencontre. Je suis donc fier de mes gars qui n’ont rien lâché."