Roselies B fait le break

Après leur défaite il y a deux semaines contre Roselies B, l’équipe de Frasnes enchaîne deux résultats très positifs et notamment une victoire probante à Marbaix. "C’était un match piège, estime Nicolas Massant. Nous avons su l’éviter en marquant très rapidement et en nous mettant à l’abri. Mes joueurs ont très bien réagi et nous marquons treize buts en deux matchs. Nous dépassons Monceau B et nous sommes prêts avant de les affronter la semaine prochaine."