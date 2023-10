Rance s’assure la tranche

Les Glorieux arriveront aussi en confiance, eux qui viennent d’en passer six à Nalinnes. "Les Nalinnois sont très jeunes, on a su prendre le dessus physiquement, explique Rudy Genova. La victoire est logique. Un gros match nous attend désormais. On voit au classement que cinq équipes se détachent et se battront jusqu’au bout."

Ex-aequo avec les Forgerons en deuxième position, Chimay et Erpion ont aussi écrasé leur adversaire du jour. Ces trois équipes comptent 24 unités.

Son entraîneur parti en début de semaine, Grand-Reng a réagi sur le terrain en battant Marbaix. "On a enfin appris à tirer au but, lance le T1 par intérim Sébastien Lobé. On a été très bons collectivement et les consignes ont été respectées. Je crois que c’est notre meilleur match cette saison. Il fallait bien ça avant de se rendre à Erpion."

Notons également le match spectaculaire entre Momignies et Baileux qui a vu les Frontaliers en sortir vainqueurs 5-4. Du côté des visiteurs, l’entraîneur estime que son équipe méritait mieux. "On a à chaque fois bien réagi après les buts encaissés, dit Gary Busigny. Après la pause, je pense qu’on était supérieurs mais Momignies s’est montré plus malin alors qu’on a plus d’expérience dans nos rangs. C’est dommage car c’est un très bon match de notre part."

Momignies B 5 – Baileux B 4

Buts: N. Corman (1-0, 6e), Hannecart (2-0, 35e), Thunus (2-1, 36e), Deleau (3-1, 47e), Hanon (3-2, 57e), Hembert (4-2, 63e), Constant (4-3, 66e), Casier (5-3 sur pen, 85e), Da Costa (5-4 sur pen, 90e)

Rance 7 – Beaumont B 2

Buts: Poucet (1-0, 4e ; 2-1, 20e ; 4-1, 45e ; 5-1, 56e ; 6-1, 78e), Lousberg (1-1, 18e), Defrere (3-1, 26e), Boreux (6-2), Lamou (7-2, 81e)

La Buissière B 0 – Boussu-lez-Walcourt 3

Buts: Giloteau (0-1, 25e ; 0-3, 75e), Lechevin (0-2, 40e)

Froidchapelle B 2 – Chimay/Virelles 6

Buts: T. Carnoye (0-1, 6e ; 0-3, 33e), Dupuis (0-2, 30e ; 1-4, 42e ; 2-6, 90e), Louis (1-3, 40e), Marlet (1-5, 57e), Werion (2-5, 64e)

Grand-Reng B 3 – Marbaix B 1

Buts: X. Kortleven (0-1, 10e), Fewou (1-1, 29e ; 3-1, 90e), Garcia (2-1, 41e)

Sivry 0 – JS Erpion 7

Buts: Bultot (0-1, 6e), Mathy (0-2, 16e), Lemaire (0-3, 47e ; 0-5, 56e), Courtois (0-4, 55e), Feuillien (0-6, 86e ; 0-7, 90e)

Forges 6 – Nalinnes B 1

Buts: Karaca (1-0, 10e ; 2-0, 19e), L’Hoost (3-0, 37e ; 5-1, 90e), Claeys (3-1, 60e), Bayot (4-1, 85e), Raiwet (6-1, 90e+4)