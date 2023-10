Pluie de buts à Gerpinnes

Cartes jaunes: Mousset, Faverly, Herder, De Vitto.

Carte rouge: Wantiez (31e).

Buts: Di Lallo (0-1, 3e), Verstraeten (0-2, 18e), Blaha (1-2, 19e), Fretin (1-3, 30e), Mousset, (2-3, 41e), Verstraeten (2-4, 45e+2), Arcangeli (3-4, 51e), Fretin (3-5, 66e), Bailly (3-6, 86e), Arcangeli (4-6, 90e+5).

GERPINNES: Nardone, Benkahla (46e Vanderbergh), Rolland, Herder, Faverly (70e Contino), Mousset (60e De Vitto), Schellens, Dewit, Arcangeli, Blaha (76e Gentile), Feria Matias.

TERTRE-HAUTRAGE: Collette, Fretin, Leclercq (57e Fassin), Wantiez, Lai, Di Lallo (57e Heddadji), Poli, El Araïchi, Bailly, Lericque, Verstraeten.

Il n’est pas possible de s’imposer en P1 quand on prend six buts. Et cela encore moins quand on joue contre le leader qui n’avait pris que cinq buts lors des neufs premières journées. "Ce match s’est joué sur les phases arrêtées, souffle Renaud Herder, le capitaine gerpinnois. On va vraiment devoir travailler ça aux entraînements parce que cela fait toute la différence en P1. Mais je retiens que nous avons tout de même inscrit quatre buts et que nous n’avons rien lâché. On a joué pour notre coach qui a été victime d’un malaise cette semaine. Nous n’avons pas gagné mais je félicite le groupe pour tout ce qu’il a donné face au leader."

Pour espérer accrocher le maintien, les Gerpinnois devront rapidement resserrer les boulons au niveau défensif. Les trois premiers buts de Tertre sont issus d’une naïveté coupable dans le rectangle de Nardone.