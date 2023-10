Permier succès fleurusien

MSM: A. Lefebvre 6-10 (1X3), Le Marec 2-6, Dangotte 0-4, L. Vitali 5-6 (2), Pierard 4-0, Behaderovic 4-8, Madarasz 1-3 (1), Milhi 4-3, Galoppin 2-9 (1), Bourgeois, Th. Blaise 7-5 (1).

"Comme les deux meneurs d’Ensival étaient blessés, j’ai opté pour un press. Malheureusement, Thomas Blaise est vite bridé par les fautes et nous manquons d’agressivité en première mi-temps." Du coup, les Liégeois virent en tête au repos (35-36) et Damien Vleugels d’élever le ton dans les vestiaires. Le message passait et le second time était nettement meilleur de la part des Mont-sur-Marchiennois. La profondeur du banc local faisait la différence. Lefebvre et Galoppin alimentaient la marque à profusion. Puis les Vitali, Blaise et Dangotte en remettaient une couche.

Ixelles 76 – Fleurus B 89

CFB: Ballau 2, Gonsette 7, Di Massa 4, Lefèvre 6, Bastianini L. 28 et A. 21, Michielin 14, Sauvage 2, L. Lavia 5.

"Ce n’est probablement pas notre meilleure prestation de la saison. Nous avions été plus consistants à l’Olympic. Mais il s’agit de notre premier succès, amplement mérité. Les frangins Bastianini ont sorti le grand jeu. Livio ne s’est pas contenté de scorer. Il a tiré le groupe. Thomas Lefèvre sort par ailleurs une prestation monstrueuse au rebond", constate Jean-Antoine Zarrella que Sperolini (mollet) et Hennau (malade) ont dû faire l’impasse alors que Ballau (dos) et Sauvage (entorse) ne jouent pas, ou très peu, en seconde période. Gageons que ce résultat lancera pour de bon la saison des promus.