Nalinnes ne flanche pas et gagne la tranche

À l’aube de cette 10e et dernière journée du premier tiers du championnat, trois équipes pouvaient encore revendiquer le gain de la première tranche: Nalinnes, Carolo Football et Erpion. Leader du classement, les Nalinnois n’ont pas tremblé lors du derby à Jamioulx et s’adjugent le Graal. À 10 contre 11 pendant une grande partie du match, les joueurs de Roman Severino ont su faire bloc pour garder les trois précieux points. "Je suis fier de mes joueurs. On a désormais huit points d’avance sur notre adversaire. On s’est mis en difficulté à évoluer à 10 contre 11 durant une grande partie du match. Il y a eu une grosse débauche d’énergie pour faire face à toutes les situations. La mentalité et l’intelligence étaient présentes. La tranche pour moi ce n’est pas un aboutissement en soi, mais une étape sur notre parcours. J’ai laissé mes joueurs savourer, car ils le méritent. Mais ils sont tous conscients que l’aboutissement n’est pas encore là et qu’il faudra se remettre au boulot", confie le T1 de Nalinnes.