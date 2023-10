Gozée remporte la tranche

Quatre formations clôturent la première tranche avec le même nombre de points mais c’est Gozée qui passe en tête à la différence de but. Le capitaine des Gozéens, Florian Deliège, quadruple buteur cette après-midi était aux anges: "Le gain de la tranche nous enlève un poids. Nous sommes évidemment heureux et la fête sera belle avant évidemment de se remobiliser pour le gros match de la semaine prochaine contre Trazegnies. Nous avions à cœur d’aller chercher la tranche et nous sommes donc allés de l’avant directement."