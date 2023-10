Courcelles in extremis

REPDL: Gobitaka 2-2, K. Ballau 5-3 (1X3), Ralet 2-0, Patte 3-0 (1), Cortese 0-6, Nyundu, Marotta 0-3 (1), Hamaide 8-9 (1), C. Coubeau 4-4, Canindo, Waterlot 4-0, E. Fontaine 0-1.

"La trêve nous fera le plus grand bien. Nous prenons de bonnes options en attaque mais, pour la deuxième semaine de suite, nous loupons tout ce que nous voulons. Je crois que nous payons le contrecoup des efforts consentis en coupe. Heureusement, nous conservons le cap au niveau de la défense. De ce point de vue, il n’y a rien à redire. Cela nous a permis, avec un excellent démarrage en trompe-l’œil, de maintenir Esneux à bonne distance", analyse Laurent Consoli dont les filles reprendront le collier le 4 en Coupe AWBB contre la R1 de Herve-Battice.

Courcelles 50 – Ottignies 48

19-9, 13-10, 10-12, 8-17

BEC: Brygo 9-2, Foudil 1-0, Cramazou 12-3 (3X3), Poisson 1-3, Stefek 2-2, Bertieaux 7-5 (1), Huyghe 0-2, Rigotti 0-1.

Des sueurs froides ont coulé le long des échines locales samedi. Le Basket Entité a toujours mené mais sans parvenir à décrocher le sparadrap brabançon. Une bonne première mi-temps, avec un Elo Cramazou en verve, était assombrie par les difficultés au rebond et un peu trop de déchet en conclusion: 32-19 au repos. La reprise restait équilibrée (36-30, 42-31 à la 30e) mais la menace se précisait à 43-36 (5e de Foudil) et 43-42 (0-11). Un triple de Bertieaux, une incursion de Brygo et Huyghe au rebond offensif faisaient 50-42 (37e). Ottignies rappliquait à 50-48 mais la dernière possession ottintoise ne donnait rien !