CEP Ladies: Fimiani 3-0 (1X3), Dupire 11-0 (3), Mongombe 0-9, Samsam 4-0 (1), Muylaert D. 3-0 et C., Vandewattyne 7-5 (2), Verna 3-4 (1), Cambioli 10-22 (2).

Le suspense a été à l’honneur de bout en bout. Le meilleur départ des joueuses de Jean-François Duez n’empêche pas un retour adverse en fin de premier quart-temps. Fimiani, Dupire et Vandewattyne relancent de la grande distance (33-23). Le carré-box sur Cambioli n’embête pas trop, même si Liège limite la casse au repos: 41-36. Les difficultés à l’intérieur se précisent à la reprise. Cambioli et Mongombe maintiennent leurs couleurs dans la course (58-60 à la 30e) jusqu’à ce que le duel bascule en deux minutes, entre 60-62 et 68-62. Vandewattyne allume de l’arc, Cambioli profite de l’exclusion d’une Mosane et Mense pique un ballon en or. Une bonne gestion finale fait le reste.

Jupille 76 – Fleurus/Campinaire 95

21-20, 21-27, 14-28, 20-20

CFB: Blaise 22, Bearzotti L. 12 et R. 9, Steenberghs 4, Duding 21, Lecomte 8, Sculier 12, Ahmed, Verlinden 7, Rosen.

Sans Mertens, retenu par un mariage, les Fleurusiens de Stéphane Huegaerts ont assuré l’essentiel sur le terrain de l’Atlas. Malgré un Blaise d’entrée efficace, les visiteurs ont concédé un quart-temps aux hôtes de maison. Puis Karim Ahmed mettait sous l’éteignoir le meneur adverse. Après 42-47 au repos, la défense bernardine faisait la différence. Loïc Duding sortait un gros match offensif et Steph Verlinden réalisait une bonne rentrée. Les Liégeois valsaient en sol. Via 56-75 à la demi-heure, l’écart montait à 25 unités en début de dernier quart. Fleurus relâchait la pression et Jupille plaçait un 8-0 dans les 90 dernières secondes. Peu important, l’essentiel est acquis juste pour les vacances (reprise le 3 contre Mons-Hainaut B en coupe). Dom.A.

Kain 101 – Charleroi 67

22-15, 20-18, 28-17, 31-17

CEPL: Tagliafero 0-5 (1X3), Moons 2-0, Cirelli 5-7 (1), C. Lambot 3-3 (1), Batombo 8-0, D’Eusanio 0-2, Itangishaka 0-3 (1), Steinier 15-9 (4), Degimbe 0-5 (1).

Geoffrey Dieu n’a pris aucun risque chez ce gros morceau et a préféré maintenir au repos Nicolas Lambot (genou), pourtant présent, et Guasto (cheville). Musey était également absent. Du coup, les visiteurs ont souffert à l’intérieur. "Cela ne nous a pas empêchés de livrer une bonne première mi-temps. Avec un brin de réussite en plus, nous aurions même pu rester dans la roue des Tournaisiens. Nous reprenons bien mais les fautes ont commencé à peser. Je regrette de ne plus avoir vu un groupe de guerriers dans le dernier quart. Il faut se serrer les coudes", résume le coach. Dom.A.