Une première partie de saison à oublier pour Baileux et Froidchapelle

Baileux et Froidchapelle occupent les deux dernières places du classement et totalisent le même nombre de points (3). Les deux formations n’arrivent pas à sortir de leur spirale négative et le deuxième tiers du championnat devra être celui du réveil pour les Baileusiens et les Froidchapellois. " On s’y attendait un peu, on a quand même affronté tout le Top 5 jusqu’ici , explique le coach Gary Busigny, l’entraîneur de Baileux. Ce week-end, ce sera de nouveau compliqué sur le synthétique de Momignies, une surface sur laquelle on n’est pas à l’aise. On préfère les terrains bien boueux (sourire)."