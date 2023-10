Une belle propagande pour le futsal à Charleroi

Un derby, c’est comme une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Cette sentence est dans toutes les têtes avant la rencontre entre les deux équipes carolos de D1 nationale. "La pression sera de notre côté, avoue Rosario Persichetti, l’entraîneur du FMC. Nous devrions avoir trois points de plus au classement, sans même être gourmands. Nous avons grillé nos jokers pour ce début de saison." Il faut aussi prendre en considération que le noyau du FMC a été totalement remodelé cet été. "De l’équipe de la saison passée, il ne reste que Hamit Karakilic, Valentin Dujacquier et trois jeunes, ThéoDemoulin, Anthoine Miceli et Mohamed Hammou. Nos étrangers découvrent le championnat. Ils se rendent compte que, chez nous, ce n’est pas le même futsal qu’en Italie ou en France. Ici, c’est plus technique. Il y a plus de un contre un. Mais il n’y a pas d’excuse à trouver. Avec l’expérience présente dans ce groupe, nous devons répondre aux attentes de la direction du club. Nous avons des joueurs professionnels. Nous nous entraînons plus que la plupart de nos adversaires. Avec le retour de Dujacquier et le fait que Canaris soit qualifié sera aussi des atouts. Même si ce dernier manque de rythme parce qu’il n’a pas joué de rencontre officielle cette saison."