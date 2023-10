P1: avant Péruwelz, Néchin est invaincu en derby

"En toute confiance"

Dans le chef de Philippe Deschryver, ce derby peut être une cerise sur le gâteau. "Nous avons atteint notre objectif du neuf sur neuf. On peut donc jouer ce derby en toute confiance. Mais je sais que ce sera compliqué sur un terrain large face à une formation qui se qualifiera certainement pour le tour final. Disons que ne pas partir les mains vides sera déjà un très bon résultat. J’aimerais qu’on joue un peu plus vers l’avant mais je pense que certains garçons jouent encore avec la peur au ventre", analyse le coach.

"Pas une partie de plaisir !"

Molenbaix-Soignies offre toujours du beau spectacle. Après le 8-2 de l’année précédente, les troupes de Sébastien Wouters avaient pris leur revanche l’année dernière sur le score de 2-4. "Malheureusement, je ne pense pas qu’on prend Molenbaix au bon moment. Petit et Delneste sont revenus et ça ne me plaît pas trop. J’ai bien l’impression que cette équipe va se mettre en route et devenir l’outsider numéro un pour les play-off. En tout cas, je ne m’attends pas à une partie de plaisir, même si tout marche pour nous en ce moment grâce à un bel état d’esprit", dit-on dans les rangs sonégiens. En face, à Molenbaix, on le sait mieux que quiconque: "En effet, tout tourne bien pour eux, remarque le T2 Charly Vanherpe. Ce sera à nous de les contrer avec le même état d’esprit qu’à Hornu en y incluant une bonne dose de physique car Soignies n’en est pas dénué. Mais avec le retour d’un certain poids offensif, on peut se montrer optimiste."

"On doit viser les six sur six"

Samedi passé, le Pays Blanc a démontré contre Ransart qu’il avait bien le potentiel pour viser le Top 5. Pour ce faire, une seule victoire n’est pas suffisante. Il faudra donc confirmer à Gilly où Johan Buyle essaie, lui, d’éloigner la sorcière du matricule. "Nous cumulons les désagréments: buts annulés sans trop savoir pourquoi, penalty non sifflé, manque de réussite, défaite en fin de partie… Malheureusement, il manque aussi d’expérience au sein de l’équipe, quelques joueurs capables d’influencer une rencontre en notre faveur. On verra ce que cela donnera contre le Pays Blanc que je sais être une équipe de qualité qui connaît bien la P1… On essaiera simplement de l’ennuyer pour prendre au moins un point."

Après un repas offert par Romain Delaby, l’équipe et Jacques Depreter partiront confiants du côté de Gilly ce dimanche. "Ça reste une équipe qui nous réussit assez bien ! Après Ransart, il faut enchaîner et viser le six sur six."