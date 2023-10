Mont-sur-Marchienne à la relance !

La suite, c’est une nouvelle rencontre à six points, face à Solre-sur-Sambre. "C’est une équipe très jeune avec énormément de qualités. Il y a d’excellents profils et quelques gars avec de l’expérience. Ce sera tout sauf un match facile. Mais on se doit de l’emporter. Dans le cas contraire, notre victoire contre Chapelle perdra son intérêt." Les Solréziens comptent un petit point de plus que les Mont-sur-Marchiennois. Mont-sur-Marchienne compte pour le moment deux victoires pour sept revers. "C’est un tout nouveau groupe avec une dizaine de transferts. Il faut le temps que le noyau assimile ce changement. La préparation n’a pas été bonne, dans le sens où il y a eu des blessures et de nombreux absents. J’ai même dû jouer à quelques reprises. Ici, les gars reviennent. Il y a une belle émulation. J’y crois et eux aussi. Personnellement, je prends beaucoup de plaisir dans un chouette club."