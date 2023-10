Monceau avance avec sérénité

Les Moncellois sont actuellement quatrièmes de la série. De quoi aborder la suite de la saison avec sérénité. "La semaine a été bonne, assure Luka Lazitch, le portier de la RAS. Nous sortons de deux rencontres sans avoir inscrit un but. Nous avons donc travaillé le réalisme offensif cette semaine. Défensivement, nous sommes en place. Il reste à nous montrer plus efficaces en possession du ballon. Cela dit, il n’y a pas d’inquiétude dans ce domaine non plus parce que nous nous créons régulièrement des occasions franches comme à Saint-Symphorien samedi dernier. Nous manquons parfois de chance ou de réussite."