Le leader Alleur scalpé à Fleurus

CFB: Polizzotto 3-3 (2x3), L. Foerster 5-4 (1), Hislaire 2-7, Mestdagh 8-11 (2), Coibion 6-0, Menten 2-3 (1), Laviolette 2-4, Lambiotte 4-0, Hennau 2-0.

Solide prestation des Bernardines à l'occasion du choc face à Alleur, invaincu. Les joueuses de Perrine Foerster ont été accrochées un quart-temps. Puis la qualité de leur défense (Polizzotto), leur présence au rebond face à un adversaire costaud, un rythme élevé, des tirs de loin lorsqu'Alleur tenta la zone et de belles passes (Foerster, Coibion) permettaient au CFB d'avancer à 26-16 et 34-22 au repos. L'écart aurait pu être plus élevé avec un soupçon de précision en plus. Mais Fleurus restait concentré et le score passait à 55-35 en début de 4e quart.