Cartes jaunes: Abdallah, Elkjimi, Rahou, Ghislandi, Dujacquier, Karakilic.

Carte rouge: Canaris (2 c.j., 34e).

Buts: Ghislandi (1-0, 3e; 2-3, 13e), Redivo (1-1, 10e; 2-7, 27e), Campoy (1-2, 11e), Tato (1-3, 12e; 2-4,19e; 2-8, 28e), Sampaio (2-5, 19e), Karakilic (2-6 sur pen., 23e; 2-9, 30e), Rahou (3-9, 34e; 4-9, 39e).

A l’occasion de ce derby 100% carolo entre le Futsal Team et le Futsal My-Cars, la grande foule a pris place dans les gradins de la Garenne. Pour affronter les voisins, le club du président Simonofski peut enfin compter sur Iano Canaris, dont le transfert a finalement été débloqué. Dès l'entame de match, l'équipe visiteuse donne déjà le ton via Tato, qui alerte Elkjimi. Dans l'autre camp, Omar Rahou décide de répondre en provoquant un arrêt de Redivo. Le premier but du derby tombe des pieds de Ghislandi sur une mauvaise passe de Dujacquier. À la 10e, le dernier rempart de My-Cars égalise sur un drôle de dégagement qui surprend Elkjimi. En l'espace de deux minutes, les joueurs de Rosario Persichetti enfoncent le clou via Campoy et Tato. Le temps mort demandé par Luiz Aranha est nécessaire et permet à ses joueurs de réduire l'écart via Ghislandi.

Mais la hargne visiteuse permet de porter le score à 2-5 juste avant la mi-temps.

Un match référence

Dès la reprise des débats, le Futsal Team Charleroi a tenté de revenir au score. En vain, le FMC a continué sur sa lancée et convertit un penalty par le capitaine Karakilic. Redivo inscrit par la suite son doublé personnel avant deux nouveaux buts de Tato et de Karakilic. 2-9, la messe est dite. Les Blues du Futsal Team Charleroi n'ont jamais réussi à inverser la défense. Que ce soit Ghislandi ou Rahou, ces derniers ont parfaitement été muselés par la défense adverse. En fin de match, Rahou parvient enfin tout de même à éviter une terrible humiliation.

"C'est clairement notre match référence et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Depuis notre début de saison, on ne joue clairement pas à notre niveau. J'avais insisté et ciblé grâce au scouting les points forts et faibles de notre adversaire. On est parvenu à museler Ghislandi et Rahou. Les joueurs se donnent à fond depuis le début de la saison sans être récompensés. Aujourd'hui, cette victoire va faire du bien", se réjouit Rosario Persichetti, le T1 du FMC. Dans l'autre camp, les joueurs affichaient la tête des mauvais jours. "C'est un jour horrible, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la première fois que je vois mes joueurs aussi pâles. On a bien commencé notre match, puis plus rien. On a essayé de créer une réaction, en vain", analyse Luiz Aranha, le coach des Blues.

Grâce à cette victoire, le FMC revient au classement à deux points de son voisin carolo.