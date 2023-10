Le derby du rachat

Dans la région, c’est le derby carolo qui monopolise les conversations. Un véritable sommet entre deux clubs proches avec, pour enjeu, une suprématie locale qui demeurera aussi fragile que provisoire. Un peu de boost dans les batteries, aussi, puisque tant les Cougars que les Casseroles restent sur des résultats peu probants. "Gosselies s’est un peu rassuré samedi passé en prenant un point devant Gerpinnes, analyse l’homme fort du stade Bardet, Francesco Scimemi. Pour nous, il était surtout important de tenir, enfin, le zéro derrière…"

Ransartois et Gosseliens n’affichent pas les mêmes statistiques dans les derbies. Car, si les hommes de Steve Pischedda ont perdu au PAC et partagé contre les Rolendiens, le bilan de Vincent André est sans tache. 12 sur 12 avec des succès contre Pont-à-Celles, Gerpinnes, Gilly et Courcelles. Il ne manque que le matricule 69 à son tableau de chasse. "Mais ce genre de rencontre sent toujours le piège, préface le président gosselien. Pour nous, ce sera comme au PàC/Buzet: un affrontement où la tactique laisse la place à l’engagement et la volonté. Les trois points iront à ceux qui les veulent le plus. Personnellement, j’attends ce déplacement avec impatience car j’apprécie énormément le club adverse et ceux qui en font partie."

Pas question, toutefois, de se faire des cadeaux. Ni de relancer des Cougars qui restent sur deux revers. "Mais ce sont les seuls points perdus par les Ransartois, recadre Francesco Scimemi. On ne s’attendait pas à un aussi bon début de leur part mais cela ne change rien: nous allons faire de notre mieux pour que la pièce tombe de notre côté. Certes, il y a eu un mieux la semaine passée, mais nous sommes toujours loin de nos objectifs." Les Casseroles veulent franchir un cap, elles qui sont en train d’écrire une nouvelle page de leur histoire après la destruction de leur mythique tribune.

Courcelles et Gilly auront, pour leur part, droit à du gros face à Jemappes et Antoing. Quant au PAC, il attend le Neufvilles de Stef Monnier de pied ferme.