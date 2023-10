En P3C, tout d’abord, les deux nouveaux arrivants dans cette série (Gosselies et Jumet) sont en lutte depuis le début de la saison pour la tête du championnat. Leader du classement jusqu’à la 8e journée de championnat, les Jumétois se sont inclinés lors du match à ne pas perdre face à… Gosselies. Désormais à trois points du leader, les hommes de Jacques Carpentier devront battre Roux et espérer un faux pas gosselien sur le terrain d’un candidat au maintien. "Il fallait rebondir directement après notre défaite contre Gosselies. J’avais tenu ce discours-là toute la semaine et encore dimanche lors de notre succès à Ecaussinnes. Pour la tranche, ce sera difficile de revenir sur Gosselies. Sur papier, on espérait un faux pas gosselien le week-end dernier face à Ronquières que lors du déplacement à Morlanwelz, qui connaît un début de saison compliqué", confie le coach jumétois.

Au stade Bardet, le sérieux sera de mise même si, sur papier, le déplacement de ce dimanche s’apparente à une lutte entre David et Goliath. "Prendre cette première tranche serait une belle récompense pour le travail effectué jusqu’à présent. Mais il faudra prendre ce dernier match du premier tiers avec sérieux, comme tous les autres dimanches et faire tout ce qu’il faut pour prendre le premier ticket pour le tour final", insiste Denis Dacet, le T1 des Casseroles.

Dans l’autre série, on espérait vivre une finale entre Jamioulx et Nalinnes. Avec une défaite à Froidchapelle, les Jameloviens auront finalement un rôle d’arbitre en accueillant l’actuel leader du championnat. Juste derrière, Carolo Football et Erpion ont deux et trois points de retard et pourraient coiffer Nalinnes sur le fil. Il faudra alors assurer les trois points respectivement face à Baulet et Ransart et espérer une défaite nalinnoise. Si la tranche n’est pas obtenue, pas question pour autant de parler d’échec dans les deux clubs qui réalisent là un tout bon début de saison.