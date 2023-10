Tchalou et Charleroi pour la gagne !

Les Carolos de Dimitri Piraux devront se reprendre après leur élimination en coupe d’Europe ce mercredi. La CEV Cup fut un bel épisode de la saison des Moncelloises selon le coach: "Nous devons retenir le positif, c’était une très belle aventure. Je tiens vraiment à félicier Camille Hannaert qui est rentrée de façon remarquable et qui a démontré une vraie rage de jouer. Il en va de même pour Oriane Moulin. C’est une passeuse très talentueuse et ce n’est pas facile de seconder Jutta Van de Vyver. Cependant, elle est très intelligente et est encore jeune. Elle a fait son job ce mercredi. Nous avons une très bonne relation et elle ne fera qu’évoluer."