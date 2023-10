Les Carolos vont défier le Logis Auderghem, ce dimanche, en Superdivision. Ce sera la quatrième rencontre de championnat pour les Villettois. Ce sera surtout l’occasion de retrouver, le temps d’une soirée, Lauric Jean qui a longtemps évolué pour le compte du Matricule H001. Une première fois à l’adolescence et, puis cinq saisons supplémentaires, jusqu’en 2022. C’est dire si cette rencontre revêtira un aspect particulier pour l’Erquelinnois.

Lauric, vous connaissez bien vos futurs adversaires. Qu’attendez-vous de la venue de Charleroi ?

Nous restons ambitieux, comme c’est l’habitude au Logis. Nous ne serons pas champions, nous le savons. Nous visons le Top 6. Mais le club veut aussi mettre en lumière le beau travail réalisé dans son école de jeunes. C’est pour cette raison que nous avons joué le premier match, face à Sokah avec deux espoirs: Per Gevers (B0) et Thibaut Colson (B2). Mais l’équipe sera toujours articulée autour de Ludovic Bierny et Kilomo Vita. "Kili", lui, aidera aussi la Nationale 2 qui veut monter cette saison. L’avantage cette saison, c’est qu’il n’y a aucune pression pour nous. Sans descendant, nous pouvons tenter des sélections différentes et des compositions diverses.

Que pensez-vous de votre adversaire de ce dimanche ?

J’ai déjà joué contre Clément Gobeau et Xavier Wats la saison dernière. Clément est déjà un bon numéro 1. Les deux jeunes derrière lui ont une belle marge de progression. La Villette a donc un bel avenir. Et puis il y a toujours Christian Blondeau qui est aussi l’âme de l’école de jeunes carolo et Oleg Danchenko qui est entraîneur au centre francophone, ce qui est un atout.

Lauric, vous évoluez-vous encore dans différents championnats ?

Je ne joue plus qu’en France et en Belgique. Je n’ai plus l’énergie pour évoluer dans d’autres pays avec tous les trajets, les heures dans les avions que cela suppose. J’ai un emploi et, surtout, une fille de 15 mois. C’est elle mon plus beau défi pour les années à venir. Je me pose donc des questions sur la suite à donner à ma carrière. Cela dit, il me reste un an de plus de contrat avec le Logis et je vais toujours au bout de mes contrats.

Le Logis m’a aussi demandé d’épauler les entraîneurs de l’école de jeunes. J’y prends du plaisir. J’ai tout de même une petite expérience à partager avec les gamins et les gamines. Cela m’ouvre des perspectives.