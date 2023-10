Reda Dahbi et Hamit Karakilic sont prêts à en découdre. Les deux capitaines attendent le derby de pied ferme. Vendredi soir, la Garenne sera un véritable chaudron pour accueillir ce match au sommet qui fait vibrer toute une région. "On veut tous la jouer cette rencontre, lance Reda Dahbi, le défenseur du Futsal Team. C’est l’une des plus belles affiches de la saison. Il va y avoir de la concurrence. C’est aussi pour le prestige. My Cars dispose d’un bon noyau avec des joueurs étrangers qui ont des qualités."

Un avis partagé par son homologue, Hamit Karakilic: "Notre adversaire est solide. Il a des qualités et un bon groupe. Mais je pense qu’on n’a rien à lui envier. Nous avons réalisé une grosse préparation. Physiquement, nous sommes prêts à en découdre. Il ne nous manque qu’un match référence pour pleinement lancer notre saison. L’équipe qui l’emportera va frapper un grand coup, c’est certain."

Le FMC occupe une place dans le Top 5 mais doit encore batailler ferme pour s’imposer. "Nos rencontres se jouent souvent sur un petit but d’écart, c’est vrai. C’est la preuve que les qualités sont là. On a juste besoin d’un petit truc en plus pour enchaîner les succès."

Sans Ouadi

Du côté du Futsal Team, la mécanique est rôdée. Les Carolos ont pris des points et occupent la deuxième place du classement. "Clairement, cette équipe me fait penser à celle du titre, explique Reda Dahbi. Il y a beaucoup de qualités et des joueurs qui se connaissent bien. Tous les postes sont doublés. On a des armes et des solutions pour chaque semaine. Je suis assez heureux de pouvoir aller au combat avec ces gars-là chaque semaine."

Pour ce derby, le Futsal Team devra se passer des services de Souliemane Ouadi. "Il a une déchirure. Il devra encore patienter deux semaines."

Le FMC, lui, devrait être au complet. "On récupère Valentin Dujacquier qui a manqué à l’équipe contre Visé. On a également la chance de pouvoir compter sur Iano Canaris dont le transfert a connu des difficultés au Standard. Il est donc des nôtres et pourra nous apporter son expérience. Cela va donner de la profondeur à notre banc qui est déjà de qualité."