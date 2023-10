Un tout gros résultat réalisé par Juliette Thévenin et ses coéquipières: "Après la défaite contre Beveren, nous avons été remises à notre place ! On a bossé dur pendant la semaine qui a suivi cette défaite. Le staff nous a boostés à fond. Dès le début du match contre les Gantoises, j’ai senti qu’il y avait quelque chose à faire et je me suis empressée de le dire aux filles. Toute la rencontre, sauf durant la fin du premier set, nous avons bien géré les fins de manches alors que dans le jeu c’était du 50-50. Il fallait que nous nous prouvions à nous-mêmes que nous pouvions le faire. Il faut bien se dire que nous sommes encore en train de trouver nos marques. Cela ne fait pas longtemps que notre six de base est complet. Les automatismes et les habitudes vont seulement arriver. Nous avons limité les fautes à partir du deuxième set et cela a payé. Nous avons tout de même battu Gand, candidat assumé au top 4. Les Flandriennes venaient de battre Astérix en Supercoupe de Belgique, elles étaient donc pas mal en confiance. Il est important de signaler que nous ne sommes plus le petit Tchalou !"

"Pas mal de choses à améliorer"

On le sait, Ugo Blairon a les pieds bien ancrés sur terre et pour cause, après la belle victoire contre Gand, il relativisait: "On doit être très heureux mais cela reste trois points pris en championnat même s’il est important de savoir gagner à l’extérieur. On a encore pas mal de choses à améliorer comme tenir sa place lors de la couverture de bloc. C’est important de respecter toutes les consignes. On a encore beaucoup de boulot, on ne tourne pas encore à plein régime. Il faut faire attention au fait de gagner lorsque l’on mène de 4 ou 5 points. Ça va prendre du temps, il n’y a pas de magie. C’était très important de gagner. À noter les excellentes prestations de mes attaquantes 4. Ma passeuse, Lien Van Geertruyden, a fait un des plus beaux matches sous son ère Tchalou."

L’attaquante Suzana Sepelova a été élue meilleure marqueuse du match avec 25 points. La Slovaque semble s’être déjà bien intégrée à la mentalité thulisienne et au jeu d’Ugo Blairon.