Dimitri Piraux et ses joueuses ont vécu une soirée difficile mercredi passé en Serbie. Ils se sont laissés surprendre par un adversaire de "taille". La formation d’Obrenovac est puissante et la moyenne en centimètre de l’équipe est très élevée. Pour le coach, ce sera David contre Goliath: "A savoir que le petit David peut battre le grand Goliath (rires). Les chances de l’emporter sont 50-50. Bien évidemment, quand tu ne prends pas de point à l’aller, il faut y aller le couteau entre les deux au retour. Si je n’ai pas un truc qui vient se mettre en travers de notre chemin d’ici le match… C’est-à-dire que si nous sommes épargnés par les blessures et les malades, je peux partir confiant. J’ai une équipe qui sait retourner une situation. Elle l’a démontré dans le match contre Roulers. Nous avons un groupe expérimenté - certes pas en CEV Cup - mais mes filles sont réfléchies. Cela tombe bien car nous allons devoir jouer avec la tête ! Les Serbes sont toutes des professionnelles et elles sont très physiques. On va devoir jouer avec la tête et ne pas rentrer dans un duel uniquement basé sur le physique. Je ne suis pas vantard mais réaliste. Nous avons un esprit de gagnant."

Les Dauphines n’auront pas le droit à l’erreur en cette mi-semaine. La pression sera donc présente mais pas trop quand même: "On ne va pas jouer libérés, ça, c’est clair. Toutefois, la pression que nous avons doit être positive. Nous devons bien faire pour que notre public nous transcende. La libération viendra-je l’espère – au fil du match et le plus vite possible. L’envie est là mais nous ne devons plus être spectateur du match comme au match aller mais bien acteur ! J’ai regardé le match aller en boucle cette semaine et j’ai râlé. Nous aurions pu faire un résultat. Le maître mot sera celui-ci: réfléchir."

"Beaucoup de fierté"

Pour Océane Reul, la nouvelle libero de Charleroi, ce sera la deuxième coupe d’Europe en deux ans. L’année passée, elle avait disputé le CEV Challenge Cup avec Tchalou: "Je n’ai pas pu profiter pleinement du match la saison dernière à cause d’une blessure survenue en cours de jeu. C’est évidemment avec beaucoup de joie et de fierté que je vais disputer cette rencontre même si je ne suis pas pour grand-chose dans la qualification pour cette coupe d’Europe-ci (rires). C’est beaucoup d’excitation de pouvoir réitérer l’expérience cette saison."

Océane ne tarit pas d’éloge envers les Serbes mais croit encore aux chances de qualification des siennes: "Le match aller s’est avéré compliqué. On l’a un peu subi car les conditions étaient difficiles et qu’on n’a pas réussi à s’adapter à leur jeu. Pourtant, cela ne s’est joué qu’à des détails. C’est une équipe très physique avec plusieurs joueuses au-dessus d’1m90. Ça frappe fort et ça se bat également bien en défense. C’est franchement une belle équipe. Malgré tout, nos chances de qualification pour le prochain tour sont toujours là ! Les supporters vont avoir un rôle important. C’est toujours motivant de jouer devant son public !"