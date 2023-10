Le FMC pas totalement rassuré avant le derby

Encore un souci défensif

Comme depuis le début de la saison, le secteur défensif a encore montré ses failles face au promu visétois. Avec les suspensions de deux cadres, le manque de rotation a aussi posé problème. "J’ai beaucoup insisté avec nos quatre joueurs étrangers, mais les jeunes Miceli et Ali Hammou ont fait le job et ils bossent bien. Actuellement, on sait aussi que chaque erreur qu’on fait se paie cash. Puis on doit faire une débauche d’énergie extrême pour pouvoir marquer. On a eu trois occasions en début de match, sans marquer. Après, on laisse l’adversaire dans le match et ça devient compliqué. En menant 2-1, on n’a pas su tuer le match ou creuser l’écart. On se retrouve alors à cravacher et à jouer avec le gardien volant", ajoutait le coach.

La charge de travail s’annonce dantesque à quelques jours du derby 100% carolo.