Charleroi toujours en quête d’un nouvel entraîneur

Le papa de Margaux (Courcelles) souligne qu’une réunion du comité était prévue ce lundi en début de soirée. "Afin de faire le point sur les deux-trois personnes les plus intéressantes et entrer en contact avec elles afin qu’elles nous fassent part de leur vision sportive." On imagine qu’il sera aussi question de l’aspect financier de la chose. "Nous sommes prêts à faire un effort (raisonnable) pour amener un coach de renom sur le banc." L’affaire suit son cours. La journée de mardi devrait permettre d’y voir plus clair.

Didier met également en lumière un aspect de la démission de Muylaert: le fait que ce dernier ait été poussé vers la porte de sortie par le groupe des joueuses. "Le noyau affiche plus que jamais confiance et motivation pour la suite de la saison. Les joueuses ont revendiqué le départ de Fabien. Le club se doit de dénicher au plus vite un nouveau coach. Mais les filles doivent, pour leur part, afficher un maximum de sérieux pour démontrer sur le terrain la justesse de leur point de vue. Surtout, je me répète, à quelques jours d’un match à prendre."

Liège s’accroche au bon wagon mais les Sambriennes se doivent de rebondir à la Garenne. L’entraînement d’hier a été donné par Vincent Degimbe, directeur technique de l’école des jeunes, et l’ex-Pivot David Mukeba. Le papa de Lisa s’est proposé pour assurer un intérim d’un soir.