Forfait infligé à Grand-Reng B, qui réagit

Jeudi dernier, le CP a infligé une défaite par forfait à Grand-Reng B pour son match à La Buissière B. Les Abeilles avaient déjà été battues sur le terrain (3-2). La raison ? Falsification de la feuille de match, que la direction nie totalement. " L’arbitre a rédigé un rapport dans lequel il nous accuse d’avoir falsifié la feuille de match. Selon lui, on aurait modifié les numéros de joueurs et aligné quelqu’un qui n’aurait pas dû être là , détaille le vice-président et CQ Sébastien Lobé. Ce qui me met en colère est le fait qu’on n’ait pas pu lire ce rapport et se défendre comme on aurait voulu. En plus du forfait, nous avons reçu une amende de 775 €. Nous avons fait appel de cette décision et porté plainte contre l’arbitre pour vice de procédure. Notre image a été salie, on nous considère comme des tricheurs et ça, je ne peux l’accepter. " Un petit feuilleton démarre donc, d’autant que le club n’écarte pas l’idée d’aller au civil.