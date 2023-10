Arbitre: M. Bongiorno.

Cartes jaunes: Vendenbergh, Seggour, Dury, Davrichov, Schellens.

Carte rouge: Aragon (79e).

GOSSELIES: Chalon, Bollens, Kalonji, Pingaut, Aragon, Alestra (84e Steens), Davrichov, Kaponda (66e Laloux), Dury, Seggour, Bastin.

GERPINNES: Nardone, Benkahla, Mousset, Vandenbergh, Digiugno (30e Pasquale ; 86e De Vitto), Dewit, Faverly, Rolland, Contino, Schellens, Arcangeli (53e Blaha).

Face à leurs jeunes, les Casseroles entendaient bien briller et faire oublier leurs dernières sorties, plutôt décevantes. Objectif atteint, même si le scénario du derby est passé par des chemins de traverse. Quant aux Gerpinnois, privés de Digiugno trop rapidement dans la partie, ils ont célébré la prise du point comme une victoire, tout en ayant un sérieux goût de trop peu en rentrant au vestiaire. Le responsable ? Un fait de match qui aurait pu faire basculer le derby. Il restait dix grosses minutes à jouer et le défenseur local Aragon retenait Dewit, son opposant direct désireux de filer seul au but. Une exclusion qui avait le don de relancer le match.

Car, jusque-là, les Gosseliens avaient mis une pression constante sur l’arrière-garde des promus. Trois têtes de Bollens filaient juste au-dessus tandis que Seggour avait hérité de deux occasions en or avec une tête rageuse et une frappe subtilement enroulée.

Mais les Rolendiens s’étaient enhardis à l’entrée du dernier quart d’heure, voyant le marquoir toujours gelé, comme de nombreux spectateurs. Et Schellens avait, de la tête aussi, hérité d’une véritable balle de hold-up.

Un point, c’est déjà ça

L’histoire bifurquait encore une fois après la rouge. Dewit obligeait Chalon à sortir une claquette de grande classe tandis que les visiteurs ne parvenaient pas à aller au bout d’un contre où ils se trouvaient, pourtant, à trois face au dernier défenseur local. Il n’aura, au final, manqué que les buts pour ponctuer une mauvaise opération mutuelle mais rassurante tant pour les uns que pour les autres. Un paradoxe de plus pour cette rencontre qui n’en a pas manqué.

"Au vu de nos trois dernières sorties, c’est un point de gagné: quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, souffle Steve Pischedda, l’entraîneur gosselien. J’en tire beaucoup de positif avec des joueurs qui reviennent bien après leurs blessures. Nous aurions pu plier le match mais également tout perdre après la carte rouge."

"Nous aurions signé des deux mains pour un tel résultat et, pourtant, nous sommes un peu déçus, lançait Jiuseppe Di Maggio, l’entraîneur gerpinnois. Cela n’aurait pas été un vol de prendre plus mais nous pouvons être fiers de notre prestation, dans la lignée de celle au Pays Blanc. Comment ne pas se féliciter d’un nul face à une ancienne D3 ?"