(26-24, 25-27, 21-25, 20-25)

C’est dans la ville natale de Charles Quint que Tchalou a écrit une belle page de son histoire ce samedi soir. En effet, les Thulisiennes n’ont pas fait les choses à moitié et sont revenues de Gand avec les trois points dans leur escarcelle.

Si dans le premier set, elles se sont montrées encore un peu hésitantes dans le money time, les filles d’Ugo Blairon ont ensuite rectifié le tir. Zuzana Sepelovà, meilleure marqueuse du jour avec 25 points à elle seule, était une véritable machine à gagner. Une jeune femme avec un mental de gagnante, nul doute qu’elle a bien fait de choisir Tchalou durant la période des transferts. Sydney Grills, la pointue de l’équipe, a émergé dans le deuxième set, pile au bon moment pour aider les pink ladies à conclure le set.

La manche empochée, Ugo Blairon, le coach thulisien, avait compris que le match allait sans doute tourner à l’avantage de ses couleurs: "Je l’avais dit, pour la confiance il fallait que nous prenions un set. Ensuite un point et un match… Ce samedi, nous avons tout gagné en une fois (rires). Plus la rencontre avançait, plus mes joueuses étaient dans le match. Elles n’hésitaient plus. Dans les deux dernières manches, elles ont bien géré les derniers points, elles ont joué libérées. En gagnant le deuxième set, les filles ont fait sauter le bouchon de champagne. Gand s’est, par après, adapté, les Flandriennes ont essayé de nous poser des soucis. Cependant, nous avons su gérer et nous imposer. Il reste du travail mais c’est une très belle victoire pour nous avant de recevoir Oudegem la semaine prochaine."