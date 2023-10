Rance se rapproche de la première tranche

En face, ce match est la goutte de trop pour Claude Simon, prêt à rendre son tablier. "Oui je vais très probablement démissionner. Je ne peux plus travailler dans de telles conditions. Il y a un réel manque de sérieux dans le groupe. Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Aujourd’hui, on a fait de notre mieux avec ce qu’il y avait à disposition et on a tout de même inscrit trois buts. Chimay ne m’a pas impressionné du tout." Ce probable départ de l’entraîneur rajoute un peu de pagaille chez les Abeilles. Sébastien Lobé, le vice-président et CQ du club, est prêt à assurer le rôle jusqu’en fin de saison si le remplaçant adéquat n’est pas trouvé.

Deuxième succès de Marbaix

Les Marbaisiens de Dylan Boncher ont enregistré leur deuxième victoire de la saison à domicile contre Sivry. "Je suis très content, il n’y a rien à redire sur la prestation des joueurs. Nous avons été présents dans les duels, costauds derrière et nous avons su profiter de nos possibilités. Nous allons dans le bon sens."

Au terme de cette neuvième journée, les premières positions du classement restent inchangées après les succès de Rance, Forges, Chimay et Erpion. Boussu, qui compte un match de moins, se replace au cinquième rang après sa victoire logique contre Froidchapelle. Toujours seuls leaders, les Rançois devraient sauf catastrophe remporter la première tranche le week-end prochain.

JS Erpion 4 - Momignies B 3

Buts: Bultot (1-0, 9e ; 4-2, 71e), Cassart (2-0, 18e), Wallerand (2-1, sur pen., 29e ; 2-2, sur pen. ; 53e), Courtois (3-2, 61e), Hembert (4-3, 82e).

Chimay/Virelles 7 - Grand-Reng B 3

Buts: Callens (1-0, 2e ; 3-0, 42e), Lahaye (2-0, 40e), Dupuis (4-0, 44e ; 5-1, 56e ; 7-2, 66e), Fewou (4-1, 50e ; 7-3, 85e), Macq (6-1, 61e), Lamah (6-2, 65e).

Boussu-lez-Walcourt 4 - Froidchapelle B 2

Buts: Roelants (1-0, 26e), Rigotti (2-0, 32e ; 3-0, 70e), Allard (4-0, 72e), Hardy (4-1, 80e ; 4-2, 85e).

Marbaix B 3 - Sivry 1

Buts: X. Kortleven (1-0, 43e), Manzo (2-0, 49e), T. Betinville (3-0, 85e), Bouty (3-1, 90e).

Nalinnes B 1 - Rance 4

Buts: Poucet (0-1, 3e ; 0-2, 5e ; 1-3, 66e), Decouvreur (1-2, sur pen., 48e), Declercq (1-4, 80e).

Solre-sur-Sambre B 1 - Forges 4

Buts: Thibaut (0-1, 4e), Karaca (0-2, 39e), Brebier Chif (1-2, 41e), L’Hoost (1-3, 43e ; 1-4, 78e).

Beaumont B 2 - La Buissière B 2

Buts: F. Lechat (1-0, 17e), Lomba Gueret (1-1, 42e), Discart (2-1, 54e), Scelso (2-2, 83e).