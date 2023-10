Cartes jaunes: Castellana, Toussaint, Courtin Silva. Buts: Haillez (1-0, 27e et 2-0, 33e), Castellana (2-1, sur pen., 43e), Ciot (3-1, sur pen., 82e ; 4-1, sur pen., 86e), Vanalderweireldt (5-1, 92e).

PAYS BLANC: Cuzzucoli, Duyck, Ciot, Huyzentruyt, Hinnens, Beugnies, Haillez (88e Vanalderweireldt), Toussaint (90e Remson), Boulenguer, Baudry (90 Derbal), Doison.

Ransart: Allard, Binon, Midulla, Algun (83e Quina), Castellana, Bodson, Mesrouri, Courtin Silva, Hemal (65e Zidda), Rosa, Querriau.

Le Pays Blanc monopolise le ballon face à des joueurs visiteurs qui jouent sur un faux rythme. On approche déjà de la demi-heure de jeu quand la partie s’emballe. C’est d’abord Toussaint qui oblige Allard à se coucher sur un envoi puissant. Sur la phase suivante, le bon centre de Ciot est repris victorieusement du front par Haillez pour l’ouverture du score à la 27e.

Six minutes plus tard, un ballon traînant dans le rectangle est dégagé par Castellana sur la jambe de Haillez venu au pressing. C’est 2-0 ! Et pourtant, Ransart va réinstaurer du suspense juste avant la pause sur un penalty suite à un contact entre Hinnens et Mesrouri: Castellana prend Cuzzucoli à contre-pied.

Un heading de Bodson illustre les intentions visiteuses dès la reprise. Dans l’autre sens, un coup franc est accordé aux locaux alors que la faute sur Ciot semble avoir été commise dans le rectangle… Ciot manque encore de réussite quand son envoi frappe le poteau extérieur d’Allard.

Ransart équilibre toujours les échanges mais ne parviendra pas à s’approcher de Cuzzucoli valablement, ce dernier voyant une reprise de Binon s’envoler dans la nuit antoinienne.

Si les locaux ne tremblent pas outre mesure, ils ne sont pas encore à l’abri d’un éventuel retour de leur adversaire… jusqu’à neuf minutes du terme. Algun fauche Ciot dans le rectangle, la victime se faisant justice: 3-1 ! Et quatre petites minutes plus tard, c’est Allard qui commet la faute sur Haillez, Ciot prenant ses responsabilités pour la seconde fois du match et battant le portier adverse une nouvelle fois sur la sanction. Il reste les arrêts de jeu à disputer et un travail de Duyck profite à Vanalderweireldt qui allume le dernier feu d’artifice dans les arrêts de la partie.

Victoire incontestable des locaux face à une formation ransartoise qui concède sa seconde défaite d’affilée et laisse la tranche à Tertre.