Les runners étaient de retour à Montbliart

Michaël pensait avoir trouvé une date favorable. "Vu que nous sommes sortis du cadre d’un challenge, nous avions la possibilité de la glisser à un moment pas trop surchargé. Malheureusement, entre le moment où nous avons programmé la course et le moment où nous l’avons annoncée, deux autres manifestations sont apparues." Il n’y a donc eu que 87 runners (et 19 enfants). "Il n’y avait plus moyen de changer et puis il y a des courses tous azimuts. Cela devient difficile de prévoir un week-end plus léger !"

Trois Thuriens sont montés sur le podium de la longue distance: Corentin et Axel Draux ont pris les deux premières places, Christophe Lust la 3e. "Concernant la pérennité de l’épreuve, on verra plus tard, selon la densité des épreuves prévues en 2024. L’époque où on se concertait pour confectionner les calendriers est bien loin derrière nous !"

LES PODIUMS

8,2 km

HOMMES: 1. Corentin Draux 29'56, 2. Axel Draux 30'36, 3. Christophe Lust 32'40.

FEMMES: 10. Julie Carlier 36'21, 13. Patricia Windal 37'22, 14. Karen Hamoir 38'56.

4,1 km

HOMMES: 1. Maximilien Ghislain 14'14, 2. Damien Michaux 16'16, 3. Nicolas Bouillet 16'43.

FEMMES: 7. Céline Bastien 16'48, 17. Olivia Gilleman 22'05, 25. Deirdre Fogarty 24'47.