Les cinq premiers à égalité

Fontaine B a été le premier vainqueur de la journée samedi soir contre Montigny. "Ce succès fait du bien, reconnaît Franky Dutilleux. Nous avons galvaudé beaucoup d’occasions. Quand Montigny revient à 2-1, nous avons joué avec la peur au ventre mais nous avons pu faire bloc et tenir le résultat." Trazegnies Sport n’a pas laissé passer l’occasion de l’emporter face à Goutroux. "C’était une après-midi parfaite, sourit Cosimo Schena. Nous avons mis l’intensité qu’il fallait dès le début de la rencontre et après 25 minutes le match était plié avec ce score de 4-0. Nous avons ensuite géré le match et en avons encore planté trois."