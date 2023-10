Arbitre: M. Chaspierre.

Cartes Jaunes: Debast, Da Silva.

Buts: Walbrecq (1-0, 9e ; 2-2, 74e), Okumu (1-1, 43e), Lutte (1-2, 47e).

OLYMPIC: Moriconi, Penin (69e Cottet), Ndedi, Mendy (84e Pompé), Banzuzi (69e Dadoune), Ghesquiere (69e Mechmache), Dahmane, Paulet, Hassaini (54e Sow), Kamardin, Walbrecq.

SPORTING B: Delavallée, Mbeng (79e Lokembo), De Neve (79e Muland), Lutte, Hoedaert, Denuit, Debast (70e Ouazhari), Boukamir, Okumu, Teugels, Da Silva.

Si ce partage représente bien la physionomie de la rencontre, les mines n’étaient pas les mêmes au coup de sifflet final. Les Dogues sont apparus frustrés et Lucas Walbrecq, encore double buteur ce samedi soir, ne masquait pas ses sentiments: "Nous sommes complètement déçus. Je pense que c’était la première fois que nous menions dans une rencontre. Nous sommes rejoints avant la pause. Dans les vestiaires, nous nous parlons en se disant que ce n’est rien et nous remontons sur le terrain motivés et nous prenons directement un but. Et comme d’habitude, nous devons courir après le score. Nous parvenons à égaliser et ensuite les deux équipes pouvaient marquer, ça partait en contre de chaque côté. Nous n’arrivons pas à enchaîner les victoires."

A contrario, les Zébrions semblaient satisfaits du match nul compte tenu des propos de leur coach Frank Defays: "Sur l’ensemble de la rencontre, je suis satisfait du point. Je regrette un petit peu les deux buts encaissés mais ça doit être le cas aussi pour l’entraîneur adverse. Sur le premier, il y a un manque de concentration et de lecture de jeu et nous prenons ce but alors que nous sommes bien dans le match. Le sérieux des garçons a permis d’égaliser avant la mi-temps. Nous avons demandé au retour des vestiaires de leur mettre directement de la pression et ça les a surpris. Nous avons pu prendre l’avantage. Nous faisons ensuite l’erreur de créer trop d’espace entre la défense et nos joueurs offensifs et cela a été compliqué à défendre. C’était un derby agréable qui pouvait tomber d’un côté comme de l’autre."

Un final emballant

Si la seconde période a en effet été de bonne facture, la première mi-temps a été très pauvre techniquement et les deux seules frappes cadrées se sont soldées par un but. Walbrecq fusille d’une balle dans le plafond Delavallée après neuf minutes de jeu et Okumu gagne son face-à-face avec Moriconi deux minutes avant la pause.

À peine remontés sur le terrain que les jeunes Zèbres plantent un second but. L’envoi lointain de Lutte est dévié et surprend Moriconi. Les Dogues ne lâchent rien et repartent vers l’avant. Paulet est par deux fois proche de l’égalisation mais il faut encore un coup de génie de Walbrecq pour sortir l’Olympic du bourbier dans lequel il s’enfonçait.

Dans une fin de match complètement débridée, les deux équipes ont eu l’opportunité de prendre un but d’avance sans parvenir à porter le coup fatal à l’adversaire. Un point clairement insuffisant pour les Dogues tandis que les Zèbrions confirment leur bon début de saison.